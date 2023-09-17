Додано: Нед 17 вер, 2023 21:20

Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифовТут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.[/quote][/quote][/quote]У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші???