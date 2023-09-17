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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 19:10

  cohan написав:
  ihorsic написав:
  lara_08 написав:А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?

Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою


а сами на соточку? :mrgreen:
я попробую скоро - надо в кассу на депозитку денежку занести

Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:20

Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.[/quote][/quote][/quote]


У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:25

  ihorsic написав:,


У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші???

вам написали що комісія знялась при поповнені 2620
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:06

  WallNutPen написав:
  ihorsic написав:
  lara_08 написав:А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?

Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою

Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.
аналогично :(

без валютной карты можно и не пробовать
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 17 вер, 2023 23:52, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:15

Re: Радабанк

насколько я понял технологию покупки 50к в Раде без платы за открытие карт
1) пополняем RadaCard (пакет стандарт UAH) на 3710 грн и 100 грн
2) открываем конвертдепо на 100 дол за 3710 грн, под него открывается тек счет для выплаты в дол
3) открываем депо на 3 мес "Заощаджений" на 100 грн, под него открывается тек счет для выплаты в грн
4) далее для покупки дол пополням "тек счет для выплаты в грн" наличными в кассе на нужную сумму и через обмен валют покупаем с "тек счет для выплаты в грн" на "тек счет для выплаты в дол" нужную сумму валюты

поправьте если что
flex123
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:25

  flex123 написав:3) открываем депо на 3 мес "Заощаджений" на 100 грн, под него открывается тек счет для выплаты в грн
разве?
а выплата будет не на ту же гривнекарту?

не знаю - у меня тут из карт только гривневая "депозитка"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:34

  flysoulfly написав:
  flex123 написав:3) открываем депо на 3 мес "Заощаджений" на 100 грн, под него открывается тек счет для выплаты в грн
разве?
а выплата будет не на ту же гривнекарту?

не знаю - у меня тут из карт только гривневая "депозитка"


как выглядит эта "депозитка"? она виртуальная? у меня в Раде только 1 карта, она физическая, синего цвета, в приложении на ней написано "Пакет RadaCard MC Standart UAH".
В отделении в пятницу мне посоветовали открыть конвертдепо на минимальную сумму (я хотел купить евро), под него откроется счет для выплат в евро, и на него уже перечислять с моего грн карты и тогда вроде как будет без комисии.
Альтернатиынй варинт был открыть евровый счет за деньги.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:50

  flex123 написав:
  flysoulfly написав:
  flex123 написав:3) открываем депо на 3 мес "Заощаджений" на 100 грн, под него открывается тек счет для выплаты в грн
разве?
а выплата будет не на ту же гривнекарту?

не знаю - у меня тут из карт только гривневая "депозитка"

как выглядит эта "депозитка"? она виртуальная? у меня в Раде только 1 карта, она физическая, синего цвета, в приложении на ней написано "Пакет RadaCard MC Standart UAH".

карта физическая, синего цвета,
в приложении на ней написано "Программа Депозит Маеstro UAH"


В отделении в пятницу мне посоветовали открыть конвертдепо на минимальную сумму (я хотел купить евро), под него откроется счет для выплат в евро, и на него уже перечислять с моего грн карты и тогда вроде как будет без комисии..
на валютный текущий после валютообмена(по их курсу с комиссией 1,5%) зачислилось сначала без комиссии, но через час снялась комиссия 1% :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 23:59

  flysoulfly написав:карта физическая, синего цвета,

после валютообмена(по их курсу с комиссией 1,5%) зачислилось сначала без комиссии, но через час снялась комиссия 1% :mrgreen:


Ясно, у меня получается кредитка.
Возможно в Раде лучше просто открыть конверт на те же 50к грн, мутно все как-то)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:07

  flex123 написав:Ясно, у меня получается кредитка.
Тоже не факт.
Они тусуют тарифные планы
flysoulfly
 
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