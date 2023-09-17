lara_08 написав:А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?
Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою
а сами на соточку? я попробую скоро - надо в кассу на депозитку денежку занести
Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.
Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.[/quote][/quote][/quote]
У мене на 2620 залишились %% від депозиту. Як вони будуть відрізняти ці гроші???
lara_08 написав:А якщо купити валюту з зарахуванням на цей поточний рахунок для депозиту, то потім за зняття готівки з нього ще коміс мабуть захочуть?
Ніхто мені так і не відповідає. Хто вже проходив цей квест поділіться інфою
Попробуйте конечно. Но вот мой товарищ на прошлой неделе попробовал - так с его валютного текущего счета открывшегося в свое время автоматически под депо в итоге лишний 1% и сняло. Я так понимаю согласно п.2.3 вот этих тарифов https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf Тут конечно написано 0,75% - но это тариф который вступит в силу только завтра - а на прошлой неделе там было 1%. Я так понимаю банк считает что валюта по сути поступает с какого-то транзитного валюто-обменного внутрибанковского счета а не с вкладного гривневого 2620 - поэтому и не применяют п.2.2. Товарищу посоветовали для дальнейшей бесплатности открыть какую-то карту за 300 грн.
аналогично
без валютной карты можно и не пробовать
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 17 вер, 2023 23:52, всього редагувалось 1 раз.
насколько я понял технологию покупки 50к в Раде без платы за открытие карт 1) пополняем RadaCard (пакет стандарт UAH) на 3710 грн и 100 грн 2) открываем конвертдепо на 100 дол за 3710 грн, под него открывается тек счет для выплаты в дол 3) открываем депо на 3 мес "Заощаджений" на 100 грн, под него открывается тек счет для выплаты в грн 4) далее для покупки дол пополням "тек счет для выплаты в грн" наличными в кассе на нужную сумму и через обмен валют покупаем с "тек счет для выплаты в грн" на "тек счет для выплаты в дол" нужную сумму валюты
flex123 написав:3) открываем депо на 3 мес "Заощаджений" на 100 грн, под него открывается тек счет для выплаты в грн
разве? а выплата будет не на ту же гривнекарту?
не знаю - у меня тут из карт только гривневая "депозитка"
как выглядит эта "депозитка"? она виртуальная? у меня в Раде только 1 карта, она физическая, синего цвета, в приложении на ней написано "Пакет RadaCard MC Standart UAH". В отделении в пятницу мне посоветовали открыть конвертдепо на минимальную сумму (я хотел купить евро), под него откроется счет для выплат в евро, и на него уже перечислять с моего грн карты и тогда вроде как будет без комисии. Альтернатиынй варинт был открыть евровый счет за деньги.
flex123 написав:3) открываем депо на 3 мес "Заощаджений" на 100 грн, под него открывается тек счет для выплаты в грн
разве? а выплата будет не на ту же гривнекарту?
не знаю - у меня тут из карт только гривневая "депозитка"
как выглядит эта "депозитка"? она виртуальная? у меня в Раде только 1 карта, она физическая, синего цвета, в приложении на ней написано "Пакет RadaCard MC Standart UAH".
карта физическая, синего цвета, в приложении на ней написано "Программа Депозит Маеstro UAH"
В отделении в пятницу мне посоветовали открыть конвертдепо на минимальную сумму (я хотел купить евро), под него откроется счет для выплат в евро, и на него уже перечислять с моего грн карты и тогда вроде как будет без комисии..
на валютный текущий после валютообмена(по их курсу с комиссией 1,5%) зачислилось сначала без комиссии, но через час снялась комиссия 1%