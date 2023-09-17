Судя по этому документу схема, которую я выше описал должна сработать, но на практике нужно проверять конечно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 вер, 2023 00:11
Судя по этому документу схема, которую я выше описал должна сработать, но на практике нужно проверять конечно
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