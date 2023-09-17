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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:11

  flysoulfly написав:
  flex123 написав:Ясно, у меня получается кредитка.
Тоже не факт.
Они тусуют тарифные планы



https://www.radabank.com.ua/wp-content/ ... 092023.pdf

Судя по этому документу схема, которую я выше описал должна сработать, но на практике нужно проверять конечно
flex123
 
Повідомлень: 161
З нами з: 10.12.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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