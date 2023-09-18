Судя по этому документу схема, которую я выше описал должна сработать, но на практике нужно проверять конечно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 вер, 2023 00:11
Судя по этому документу схема, которую я выше описал должна сработать, но на практике нужно проверять конечно
Додано: Пон 18 вер, 2023 06:40
Судя по приведенному вами документу (п.2.3) с вас как раз возьмут комис 0,75%. У вас при валютообмен средства на текущий валютный счёт будут заходить не со счетов 2620,2630,2635 (а с технических банковских счетов валютообмена) поэтому бесплатный п.2.2 в этом случае не применим
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