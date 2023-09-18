Судя по этому документу схема, которую я выше описал должна сработать, но на практике нужно проверять конечно
Судя по приведенному вами документу (п.2.3) с вас как раз возьмут комис 0,75%. У вас при валютообмен средства на текущий валютный счёт будут заходить не со счетов 2620,2630,2635 (а с технических банковских счетов валютообмена) поэтому бесплатный п.2.2 в этом случае не применим
Судя по этому документу схема, которую я выше описал должна сработать, но на практике нужно проверять конечно
Судя по приведенному вами документу (п.2.3) с вас как раз возьмут комис 0,75%. У вас при валютообмен средства на текущий валютный счёт будут заходить не со счетов 2620,2630,2635 (а с технических банковских счетов валютообмена) поэтому бесплатный п.2.2 в этом случае не применим
а может с сегодняшнего дня там не только поменяли тариф c 0,1% на 0,75%, но и случится ЧУДО ! Hallelujah!