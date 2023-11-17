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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 16:41

  algr333 написав:Когда вы подаете заявку на кредитную карту они подсовывают соглашение что ваши данные в случае отказа на выдачу карты будут переданы ихнему партнеру - Слон Рада конечно карту не согласовывает и сразу же звонок от слона типа нужен кредит - какая сумма и т.п.

Тепер з цим жити
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 17:09

  algr333 написав:Когда вы подаете заявку на кредитную карту они подсовывают соглашение что ваши данные в случае отказа на выдачу карты будут переданы ихнему партнеру - Слон Рада конечно карту не согласовывает и сразу же звонок от слона типа нужен кредит - какая сумма и т.п.

Слон в посудной лавке... :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 17:13

Фінмон

В відділенні поговорили з начальницею.
До 1.5млн на рік і менше 400т в місяць фінмон не збуджується
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 17:54

  wolt450 написав:В відділенні поговорили з начальницею.
До 1.5млн на рік і менше 400т в місяць фінмон не збуджується
"побачимо!"
(сліпий)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 18:54

  flysoulfly написав:
  wolt450 написав:В відділенні поговорили з начальницею.
До 1.5млн на рік і менше 400т в місяць фінмон не збуджується
"побачимо!"
(сліпий)

Є в них реальні клієнти > 1млн реальноЇ, а не наростающої суми на даний момент
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 18:59

Re: Радабанк

Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань
Просто відкриття депо
Можливо, в Евгенія були нестандартні операції
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 20:55

  wolt450 написав:Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань
Просто відкриття депо
Можливо, в Евгенія були нестандартні операції

А може анкета була заповнена з маленькими доходами.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:50

  lara_08 написав:
  wolt450 написав:Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань
Просто відкриття депо
Можливо, в Евгенія були нестандартні операції

А може анкета була заповнена з маленькими доходами.

Був сьогодні у Раді забирав депо ну і запитав про фінмон. Що мені відповіли на що він реагує це звісно разова операція від 400К 1.5 млн на місяць та 2 млн на рік.... Так що у всіх по різному буває....
ihorsic
 
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