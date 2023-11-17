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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лис, 2023 16:41
algr333 написав:
Когда вы подаете заявку на кредитную карту они подсовывают соглашение что ваши данные в случае отказа на выдачу карты будут переданы ихнему партнеру - Слон Рада конечно карту не согласовывает и сразу же звонок от слона типа нужен кредит - какая сумма и т.п.
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Додано: Чет 16 лис, 2023 17:09
algr333 написав:
Когда вы подаете заявку на кредитную карту они подсовывают соглашение что ваши данные в случае отказа на выдачу карты будут переданы ихнему партнеру - Слон
Рада конечно карту не согласовывает и сразу же звонок от слона типа нужен кредит - какая сумма и т.п.
Слон в посудной лавке...
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Додано: Чет 16 лис, 2023 17:13
В відділенні поговорили з начальницею.
До 1.5млн на рік і менше 400т в місяць фінмон не збуджується
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wolt450
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Додано: Чет 16 лис, 2023 17:54
wolt450 написав:
В відділенні поговорили з начальницею.
До 1.5млн на рік і менше 400т в місяць фінмон не збуджується
"побачимо!"
(сліпий)
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flysoulfly
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Додано: Чет 16 лис, 2023 18:54
flysoulfly написав: wolt450 написав:
В відділенні поговорили з начальницею.
До 1.5млн на рік і менше 400т в місяць фінмон не збуджується
"побачимо!"
(сліпий)
Є в них реальні клієнти > 1млн реальноЇ, а не наростающої суми на даний момент
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wolt450
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Додано: Чет 16 лис, 2023 18:59
Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань
Просто відкриття депо
Можливо, в Евгенія були нестандартні операції
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wolt450
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Додано: Чет 16 лис, 2023 20:55
wolt450 написав:
Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань
Просто відкриття депоМожливо, в Евгенія були нестандартні операції
А може анкета була заповнена з маленькими доходами.
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lara_08
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Додано: Суб 18 лис, 2023 00:50
lara_08 написав: wolt450 написав:
Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань
Просто відкриття депоМожливо, в Евгенія були нестандартні операції
А може анкета була заповнена з маленькими доходами.
Був сьогодні у Раді забирав депо ну і запитав про фінмон. Що мені відповіли на що він реагує це звісно разова операція від 400К 1.5 млн на місяць та 2 млн на рік.... Так що у всіх по різному буває....
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