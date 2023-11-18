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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:sens еще Леди 200 давала объяснение, что сумма блокируется до выяснения, если клиент ничего объяснить не может ему отказывают в облуживании и возвращают все средства без решений суда. Иначе получается презумпция виновности, клиент должен доказывать всем, что он не олень.

Тоді питання ще до строків затримання коштів до вияснення,на який термін і як повинні повертати-не против готівкою на відділенні Укрпошти,але не зрозумів як небанківські установи повинні видавати готівку,чи 100:чи всю суму
sens
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  #<1 ... 34353637
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