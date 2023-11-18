vitaliiangel написав:sens
еще Леди 200 давала объяснение, что сумма блокируется до выяснения, если клиент ничего объяснить не может ему отказывают в облуживании и возвращают все средства без решений суда. Иначе получается презумпция виновности, клиент должен доказывать всем, что он не олень.
Тоді питання ще до строків затримання коштів до вияснення,на який термін і як повинні повертати-не против готівкою на відділенні Укрпошти,але не зрозумів як небанківські установи повинні видавати готівку,чи 100:чи всю суму