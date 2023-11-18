Тоді питання ще до строків затримання коштів до вияснення,на який термін і як повинні повертати-не против готівкою на відділенні Укрпошти,але не зрозумів як небанківські установи повинні видавати готівку,чи 100:чи всю суму
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лис, 2023 12:15
Тоді питання ще до строків затримання коштів до вияснення,на який термін і як повинні повертати-не против готівкою на відділенні Укрпошти,але не зрозумів як небанківські установи повинні видавати готівку,чи 100:чи всю суму
Додано: Суб 18 лис, 2023 19:49
Був вчора в банку, робив онлайн валютообмін, запитав на рахунок фінмону, тому що маю там конвертаційний та гривневий депозити. Відповіли, що 400 тис. то для непрацюючих, а для тих, хто офіційно працевлаштований або ФОП, 1,5 млн. на рік. Кажуть, якщо і спрацьовує фінмон, то на кассі в момент внесення сумми, а не так що вніс сумму і вони їх заблокують на рахунку до з'ясування.
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