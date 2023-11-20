vitaliiangel написав:sens еще Леди 200 давала объяснение, что сумма блокируется до выяснения, если клиент ничего объяснить не может ему отказывают в облуживании и возвращают все средства без решений суда. Иначе получается презумпция виновности, клиент должен доказывать всем, что он не олень.
Тоді питання ще до строків затримання коштів до вияснення,на який термін і як повинні повертати-не против готівкою на відділенні Укрпошти,але не зрозумів як небанківські установи повинні видавати готівку,чи 100:чи всю суму
wolt450 написав:Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань Просто відкриття депо Можливо, в Евгенія були нестандартні операції
А може анкета була заповнена з маленькими доходами.
Був сьогодні у Раді забирав депо ну і запитав про фінмон. Що мені відповіли на що він реагує це звісно разова операція від 400К 1.5 млн на місяць та 2 млн на рік.... Так що у всіх по різному буває....
Був вчора в банку, робив онлайн валютообмін, запитав на рахунок фінмону, тому що маю там конвертаційний та гривневий депозити. Відповіли, що 400 тис. то для непрацюючих, а для тих, хто офіційно працевлаштований або ФОП, 1,5 млн. на рік. Кажуть, якщо і спрацьовує фінмон, то на кассі в момент внесення сумми, а не так що вніс сумму і вони їх заблокують на рахунку до з'ясування.