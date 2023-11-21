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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:15

  vitaliiangel написав:sens еще Леди 200 давала объяснение, что сумма блокируется до выяснения, если клиент ничего объяснить не может ему отказывают в облуживании и возвращают все средства без решений суда. Иначе получается презумпция виновности, клиент должен доказывать всем, что он не олень.

Тоді питання ще до строків затримання коштів до вияснення,на який термін і як повинні повертати-не против готівкою на відділенні Укрпошти,але не зрозумів як небанківські установи повинні видавати готівку,чи 100:чи всю суму
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 19:49

  ihorsic написав:
  lara_08 написав:
  wolt450 написав:Мої знайомі мають біля 550т, уточняв, наразі без питань
Просто відкриття депо
Можливо, в Евгенія були нестандартні операції

А може анкета була заповнена з маленькими доходами.

Був сьогодні у Раді забирав депо ну і запитав про фінмон. Що мені відповіли на що він реагує це звісно разова операція від 400К 1.5 млн на місяць та 2 млн на рік.... Так що у всіх по різному буває....

Був вчора в банку, робив онлайн валютообмін, запитав на рахунок фінмону, тому що маю там конвертаційний та гривневий депозити. Відповіли, що 400 тис. то для непрацюючих, а для тих, хто офіційно працевлаштований або ФОП, 1,5 млн. на рік. Кажуть, якщо і спрацьовує фінмон, то на кассі в момент внесення сумми, а не так що вніс сумму і вони їх заблокують на рахунку до з'ясування.
Inter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:24

https://www.radabank.com.ua/depozyty/de ... -yabluchko
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:41

  greenozon написав:https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-v-yabluchko

Якщо аккорд не візьме під нові гроші залишається Рада з 19%✓
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:43

  sens написав:
  greenozon написав:https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-v-yabluchko

Якщо аккорд не візьме під нові гроші залишається Рада з 19%✓

идея 20 но с ограничениями
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:52

  vitaliiangel написав:
  sens написав:
  greenozon написав:https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-v-yabluchko

Якщо аккорд не візьме під нові гроші залишається Рада з 19%✓

идея 20 но с ограничениями
середня ставка хіба буде 20,0%?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:09

  sens написав:середня ставка хіба буде 20,0%?
уже нету(
а минфин пишет что есть

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:25

  vitaliiangel написав:
  sens написав:середня ставка хіба буде 20,0%?
уже нету(
а минфин пишет что есть

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У мене зараз 18,5% з поповненням та 19 без
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:53

Re: Радабанк

Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?
Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.
gda
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:02

Re: Радабанк

gda написав: Наперед вдячний за відповідь.

Так.
Zochan
 
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