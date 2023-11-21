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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:42
gda написав:
Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?
Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.
так
только вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будет
не будет только за снятие
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cohan
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Додано: Вів 21 лис, 2023 20:31
cohan написав: gda написав:
Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?
Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.
так
только вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будет
не будет только за снятие
Комисия 1.5% и все? Реальнный курс 37.30?
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им
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sl2023x4
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Додано: Вів 21 лис, 2023 21:10
sl2023x4 написав:
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им
Десь на гілці писали, що можна.
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novichok
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Додано: Вів 21 лис, 2023 21:21
novichok написав: sl2023x4 написав:
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им
Десь на гілці писали, що можна.
я даже это делал не раз
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