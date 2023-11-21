Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Радабанк Радабанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 35363738 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Радабанк 3 5 5 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 20% 1 2- Погане. Некомпетентне. 20% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 20% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 20% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 1 Всього голосів : 5 Додано: Вів 21 лис, 2023 18:42 gda написав: Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?

Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь. Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.



так

только вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будет

не будет только за снятие тактолько вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будетне будет только за снятие cohan

Повідомлень: 6324 З нами з: 27.09.19 Подякував: 110 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 20:31 cohan написав: gda написав: Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?

Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь. Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.



так

только вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будет

не будет только за снятие тактолько вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будетне будет только за снятие

Комисия 1.5% и все? Реальнный курс 37.30?



А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?

Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им Комисия 1.5% и все? Реальнный курс 37.30?А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им sl2023x4

Повідомлень: 53 З нами з: 29.08.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 21:10 sl2023x4 написав:

А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?

Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им

Десь на гілці писали, що можна. Десь на гілці писали, що можна. novichok

Повідомлень: 3189 З нами з: 31.03.13 Подякував: 25 раз. Подякували: 269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 21:21 novichok написав: sl2023x4 написав:

А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?

Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им

Десь на гілці писали, що можна. Десь на гілці писали, що можна.

я даже это делал не раз я даже это делал не раз vitaliiangel

Повідомлень: 20610 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 35363738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: cohan WachtAmRhein і 3 гостейМодератори: Ірина_