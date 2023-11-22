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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:42

  gda написав:Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?
Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.


так
только вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будет
не будет только за снятие
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:31

  cohan написав:
  gda написав:Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?
Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.


так
только вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будет
не будет только за снятие

Комисия 1.5% и все? Реальнный курс 37.30?

А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:10

  sl2023x4 написав:
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им

Десь на гілці писали, що можна.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:21

  novichok написав:
  sl2023x4 написав:
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им

Десь на гілці писали, що можна.

я даже это делал не раз
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 23:03

  vitaliiangel написав:
  novichok написав:
  sl2023x4 написав:
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им

Десь на гілці писали, що можна.

я даже это делал не раз

А снятие с карты потом этих денег без комиссии если допозитка?
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 07:41

  sl2023x4 написав:
  cohan написав:
  gda написав:Панове, хто робив валютообмін на 50000 у "Радабанк"?
Чи правильно я розумію, що можна відкрити дві депозитні картки - гривневу і валютну в рамках депозиту "Заощаджений", внести на депозити 100 грн і 10 usd відповідно, включити автопролонгацію, і далі робити валютообмін між цими двома картками без жодних комісій за поповнення, конвертацію і зняття валюти? Наперед вдячний за відповідь.


так
только вот за покупку, сиречь конвертацию, комис будет
не будет только за снятие

Комисия 1.5% и все? Реальнный курс 37.30?

А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им

Хто купував по 1330,1340,1350 і є залишки по 10,20,50 доларів,можна за півгодини майже по оптовому курсу зробити гешефт
sens
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  #<1 ... 35363738
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