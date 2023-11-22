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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 22:27
cohan Хм, в приложении вижу "от 100"...ох и намутили)) Заощаджений вообще в $ не предлагает...как открыть?
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Rack
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:40
Rack написав:
Заощаджений вообще в $ не предлагает...как открыть?
всем предлагает.
На самой первой страничке выбора депо - вверху надо гривневый счет/карту сменить на долларовый - и далее все депо предлагаются в долларах
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flysoulfly
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:15
Rack написав:
,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?
вас перевели на линейку ВИП депозитов
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J
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:21
J написав: Rack написав:
,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?
вас перевели на линейку ВИП депозитов
аппка Верховної Ради ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:41
flysoulfly написав: J написав: Rack написав:
,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?
вас перевели на линейку ВИП депозитов
аппка Верховної Ради ?
так, вона
з депозитами еліт та престіж
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J
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