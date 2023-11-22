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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:27

cohan Хм, в приложении вижу "от 100"...ох и намутили)) Заощаджений вообще в $ не предлагает...как открыть?
Rack
 
Повідомлень: 547
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:40

  Rack написав: Заощаджений вообще в $ не предлагает...как открыть?
всем предлагает.
На самой первой страничке выбора депо - вверху надо гривневый счет/карту сменить на долларовый - и далее все депо предлагаются в долларах
flysoulfly
 
Повідомлень: 3736
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:15

  Rack написав:,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?

вас перевели на линейку ВИП депозитов
J
 
Повідомлень: 6051
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:21

  J написав:
  Rack написав:,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?

вас перевели на линейку ВИП депозитов

аппка Верховної Ради ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3736
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:41

  flysoulfly написав:
  J написав:
  Rack написав:,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?

вас перевели на линейку ВИП депозитов

аппка Верховної Ради ?

так, вона
з депозитами еліт та престіж
J
 
Повідомлень: 6051
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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  #<1 ... 36373839
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