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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 22:27
cohan Хм, в приложении вижу "от 100"...ох и намутили)) Заощаджений вообще в $ не предлагает...как открыть?
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Rack
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:40
Rack написав:
Заощаджений вообще в $ не предлагает...как открыть?
всем предлагает.
На самой первой страничке выбора депо - вверху надо гривневый счет/карту сменить на долларовый - и далее все депо предлагаются в долларах
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flysoulfly
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:15
Rack написав:
,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?
вас перевели на линейку ВИП депозитов
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J
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:21
J написав: Rack написав:
,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?
вас перевели на линейку ВИП депозитов
аппка Верховної Ради ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:41
flysoulfly написав: J написав: Rack написав:
,
В долларах депо у них вижу минимальный от 100$ - как вы 10 положите ?
вас перевели на линейку ВИП депозитов
аппка Верховної Ради ?
так, вона
з депозитами еліт та престіж
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J
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Додано: Чет 23 лис, 2023 00:02
flysoulfly написав: Rack написав:
Заощаджений вообще в $ не предлагает...как открыть?
всем предлагает.
На самой первой страничке выбора депо - вверху надо гривневый счет/карту сменить на долларовый - и далее все депо предлагаются в долларах
Все ясно. У меня нет долларового счета, вот и не предлагает.
Если открыть Заощаджений - позволит открыть долларовую карту ? Или только платный вариант?
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Rack
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Додано: Чет 23 лис, 2023 00:07
Rack написав:
Все ясно. У меня нет долларового счета, вот и не предлагает.
Если открыть Заощаджений - позволит открыть долларовую карту ? Или только платный вариант?
насколько помню, валютную депозитку открывали к этому Заощадженному депо в отделении
и карту в руки дали сразу. Для этого аппка вообще не нужна.
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flysoulfly
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