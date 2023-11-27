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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:31

2XL
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:05

С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
demichh
 
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З нами з: 09.12.10
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