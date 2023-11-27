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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:31
2XL
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:05
С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
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