2XL
100 гривен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:05
С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
Додано: Вів 28 лис, 2023 08:51
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:23
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:38
нбу много чего назаявлял...
рыночная цена синих=белых=... ??
нбу - мастера вербальной софистики
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