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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:31

2XL
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VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:05

С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 08:51

  demichh написав:С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}

У всех падают...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:23

  nord написав:
  demichh написав:С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}

У всех падают...


і далі буде падати

бо НБУ прямим текстом заявив що із нинішніх 16% облікової ставки в грудні буде вже 15% (див останній прес-брифінг)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:38

  greenozon написав:
  nord написав:
  demichh написав:С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}

У всех падают...
і далі буде падати

бо НБУ прямим текстом заявив що із нинішніх 16% облікової ставки в грудні буде вже 15% (див останній прес-брифінг)
нбу много чего назаявлял...
рыночная цена синих=белых=... ?? :mrgreen:

нбу - мастера вербальной софистики
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:46

Обмін валюти

  vitaliiangel написав:
  novichok написав:
  sl2023x4 написав:
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им

Десь на гілці писали, що можна.

я даже это делал не раз

Сьогодні вже не вигідно так робити
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:42

  nord написав:
  demichh написав:С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}

У всех падают...

Яблучко по 19% до 17-00 сьогодні і все.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:10

Re: Радабанк

На три месяца 18,25%.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:45

При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:36

  Философ написав:При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?


Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать
emeta
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