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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:31
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:05
С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
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demichh
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Додано: Вів 28 лис, 2023 08:51
demichh написав:
С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
У всех падают...
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nord
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:23
nord написав: demichh написав:
С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
У всех падают...
і далі буде падати
бо НБУ прямим текстом заявив що із нинішніх 16% облікової ставки в грудні буде вже 15% (див останній прес-брифінг)
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greenozon
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Додано: Вів 28 лис, 2023 12:38
greenozon написав: nord написав: demichh написав:
С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
У всех падают...
і далі буде падати
бо НБУ прямим текстом заявив що із нинішніх 16% облікової ставки в грудні буде вже 15% (див останній прес-брифінг)
нбу много чего назаявлял...
рыночная цена синих=белых=... ??
нбу - мастера вербальной софистики
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:46
vitaliiangel написав: novichok написав: sl2023x4 написав:
А это так и есть я смотрю что через приложение онлайн долар можно продать банку онлайн не снимая по 37.65 а евро по 41.15 это так?
Если да то выгоднее не снимать долар а онлайн продать им
Десь на гілці писали, що можна.
я даже это делал не раз
Сьогодні вже не вигідно так робити
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:42
nord написав: demichh написав:
С 1.12 /по слухам/ падают процентные ставки. В грн. чуть ли не до 17 (то что щас под 19%}
У всех падают...
Яблучко по 19% до 17-00 сьогодні і все.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:10
На три месяца 18,25%.
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Hella
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Додано: Чет 07 гру, 2023 10:45
При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?
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Философ
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Додано: Чет 07 гру, 2023 11:36
Философ написав:
При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?
Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать
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emeta
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