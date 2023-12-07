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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:29

  emeta написав:
  Философ написав:При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?


Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать
т.е. с мешком ушел, но с пустым :)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 гру, 2023 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:29

  emeta написав:
  Философ написав:При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?


Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать

Мішок приносиш потім згідно ліміту в сміттєвому пакеті виносиш двома котлетами Сковороди -'не цікаво
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:46

А что это за депозитка, по которой комис при пополнении в отделении?
Если действующий депо, карта недолжна в reform уходить и тогда открытие нового депозита через пополнение её в кассе - чуть ли не единственный способ без комиса
emeta
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  #<1 ... 38394041
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