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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:29
emeta написав: Философ написав:
При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?
Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать
т.е. с мешком ушел, но с пустым
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 07 гру, 2023 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:29
emeta написав: Философ написав:
При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?
Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать
Мішок приносиш потім згідно ліміту в сміттєвому пакеті виносиш двома котлетами Сковороди -'не цікаво
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:46
А что это за депозитка, по которой комис при пополнении в отделении?
Если действующий депо, карта недолжна в reform уходить и тогда открытие нового депозита через пополнение её в кассе - чуть ли не единственный способ без комиса
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:15
emeta
Я не писав про коміс при відкритті у відділенні.
Коміс є при поповненні депозитки переказом на неї з іншого банку.
Чи є можливість обійти ?
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