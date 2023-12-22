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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:29

  emeta написав:
  Философ написав:При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?


Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать
т.е. с мешком ушел, но с пустым :)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 гру, 2023 12:30, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:29

  emeta написав:
  Философ написав:При відкритті депозиту отримав депозитну карту.
Кошти на депозит вносив на картку через касу, потім відкривав депозит.
Чи є робочий варіант внести кошти дистанційно (через IBAN або через P2P) для відкриття депозиту іншим шляхом, бо поповнення депозитки йде з комісією 0,75% ?


Не, Рада хочет чтобы работали по - старинке:
с мешком пришел, с мешком ушел.
Так проще финмону работать

Мішок приносиш потім згідно ліміту в сміттєвому пакеті виносиш двома котлетами Сковороди -'не цікаво
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:46

А что это за депозитка, по которой комис при пополнении в отделении?
Если действующий депо, карта недолжна в reform уходить и тогда открытие нового депозита через пополнение её в кассе - чуть ли не единственный способ без комиса
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:15

emeta
Я не писав про коміс при відкритті у відділенні.
Коміс є при поповненні депозитки переказом на неї з іншого банку.
Чи є можливість обійти ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:42

  Философ написав:emeta
Я не писав про коміс при відкритті у відділенні.
Коміс є при поповненні депозитки переказом на неї з іншого банку.
Чи є можливість обійти ?


Є.
Пакет RADAcard вільний.
Вхід без комісу.

Вихід кєдами без варіянтів. :(
Viz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:44

  Viz написав:
  Философ написав:emeta
Я не писав про коміс при відкритті у відділенні.
Коміс є при поповненні депозитки переказом на неї з іншого банку.
Чи є можливість обійти ?


Є.
Пакет RADAcard вільний.
Вхід без комісу.

Вихід кєдами без варіянтів. :(


только на обмен с него не получится
будет тоже комис + к тем 1,5% чи 0,75%

альтернативы мешку нет
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:21

Re: Радабанк

А кому приходило опитування про максимально можливу місячну грошову операцію???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:28

  ihorsic написав:А кому приходило опитування про максимально можливу місячну грошову операцію???


Мені :(
larynya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:30

ihorsic мне приходило. Только это не опрос - это по сути финмон. Они просят вас задекларировать и подтвердить (в аппке либо на бумаге в отделении) максимальный оборот в месяц на будущий год, чтобы вжарить потом если что пойдет не так Дело в том что есть определенное требование от НБУ в этом вопросе, но написано расплывчато, поэтому каждый банк как может пытается ее выполнить. В теме Эксима позавчера писали о похожей фигне. Если будете подавать в Раде через аппку - будьте осторожны когда будете вводить сумму - если ошибетесь в первый раз поправить уже не даст - сумма фиксируется намертво (формирует ваше заявление с нею). Корректировать не даст. Если откажетесь от подписи - будет висеть в состоянии "отказ клиента". Я звонил в поддержку чтобы перевели взад в состояние "подписать" - вернули - но сумму изменить все равно не дало никак. Поэтому у вас будет только 1 попытка. Дерзайте!
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:34

  WallNutPen написав:ihorsic мне приходило. Только это не опрос - это по сути финмон. Они просят вас задекларировать и подтвердить (в аппке либо на бумаге в отделении) максимальный оборот в месяц на будущий год, чтобы вжарить потом если что пойдет не так Дело в том что есть определенное требование от НБУ в этом вопросе, но написано расплывчато, поэтому каждый банк как может пытается ее выполнить. В теме Эксима позавчера писали о похожей фигне. Если будете подавать в Раде через аппку - будьте осторожны когда будете вводить сумму - если ошибетесь в первый раз поправить уже не даст - сумма фиксируется намертво (формирует ваше заявление с нею). Корректировать не даст. Если откажетесь от подписи - будет висеть в состоянии "отказ клиента". Я звонил в поддержку чтобы перевели взад в состояние "подписать" - вернули - но сумму изменить все равно не дало никак. Поэтому у вас будет только 1 попытка. Дерзайте!

Та я вже написав 400 000!
ihorsic
 
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