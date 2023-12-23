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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:00

  larynya написав:
  ihorsic написав:А кому приходило опитування про максимально можливу місячну грошову операцію???


Мені :(

Аналогічно.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:17

мне пришло. я правильно понимаю? чтобы держать до 400К на депо, нужно указать 400К доход, но если офф. доходов не имею (это сбережения), то как тогда быть?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:18

  ihorsic написав:А кому приходило опитування про максимально можливу місячну грошову операцію???


хіба це опитування?
хамовитим наглим тоном вказано бирра пішов і відмітився інакше голова з плеч :mrgreen: :mrgreen: :shock:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:05

keep потрібно вказувати не дохід, а обіг в місяць. Якщо є депо еквівалент 400 000, треба писати, мабуть, більше
anbesaga
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:36

anbesaga чому писати більше 400К? гроші "не обігають", лежать постійно не більше 400К
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:43

  anbesaga написав:keep потрібно вказувати не дохід, а обіг в місяць. Якщо є депо еквівалент 400 000, треба писати, мабуть, більше


к бильше сразу доки прикладывайте
cohan
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