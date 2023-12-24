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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:00
larynya написав: ihorsic написав:
А кому приходило опитування про максимально можливу місячну грошову операцію???
Мені
Аналогічно.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:17
мне пришло. я правильно понимаю? чтобы держать до 400К на депо, нужно указать 400К доход, но если офф. доходов не имею (это сбережения), то как тогда быть?
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Додано: Суб 23 гру, 2023 12:05
keep потрібно вказувати не дохід, а обіг в місяць. Якщо є депо еквівалент 400 000, треба писати, мабуть, більше
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anbesaga
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:36
anbesaga чому писати більше 400К? гроші "не обігають", лежать постійно не більше 400К
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:43
anbesaga написав:keep
потрібно вказувати не дохід, а обіг в місяць. Якщо є депо еквівалент 400 000, треба писати, мабуть, більше
к бильше сразу доки прикладывайте
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Додано: Нед 24 гру, 2023 11:36
ось це термінове звернення-вимога (із додатку)
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