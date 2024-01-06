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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:15

  greenozon написав:Повідомляємо, що з 05.02.2024 вступають в дію зміни до Тарифів на обслуговування платіжних карток та поточних рахунків
а саме: і в чому там тепер кидалово?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4015
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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  #<1 ... 40414243
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