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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 13:15
greenozon написав:
Повідомляємо, що з 05.02.2024 вступають в дію зміни до Тарифів на обслуговування платіжних карток та поточних рахунків
а саме: і в чому там тепер кидалово?
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