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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:15

  greenozon написав:Повідомляємо, що з 05.02.2024 вступають в дію зміни до Тарифів на обслуговування платіжних карток та поточних рахунків
а саме: і в чому там тепер кидалово?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:05

По депозиту Тижневий тоже действует правило, что пролонгация по ставке, действующей на момент пролонгации? Если да, то как это работает?

Например, открыт по текущей стартовой ставке 12% и прошли основной срок 7 дней и ещё 9 пролонгаций по 7 дней с добавлением 0,2% при каждой пролонгации. Таким образом, следующая пролонгация должна быть со ставкой:
12 + 0,2*10 = 14%
Но тут по депозиту Тижневий меняются условия, и стартовая ставка становится 10%.
Так что, при этом десятая пролонгация будет уже по ставке:
10 + 0,2*10 = 12% ?
Или какая ставка будет?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 12:42

Чи є комісії на зарахування та виведення?

Чи є комісії на зарахування та виведення коштів на/з віртуальної карти (рахунку) в банку?
Якщо є, то скільки вони складають? Чи є комісії, якщо виводити застосунком іншого банку?
volny
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:10

Re: Радабанк

В картці Радакартка не має технології 3D Secure, тому платежі, що використовують цю технологію не працюють. Наприклад, не можна через Portmone поповнити брокерський рахунок ICU
maximus4999
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:36

  volny написав:Чи є комісії, якщо виводити застосунком іншого банку?

Ранее в теме коллеги писали, что бесплатный выход только наличкой.
lloydbanksua
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  lloydbanksua написав:
  volny написав:Чи є комісії, якщо виводити застосунком іншого банку?

Ранее в теме коллеги писали, что бесплатный выход только наличкой.
но то ж было ранее. Сейчас уже могло измениться Мне вот лень штудировать из спортивного интереса.
flysoulfly
 
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  #<1 ... 40414243
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