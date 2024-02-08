а саме: і в чому там тепер кидалово?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 12:15
Додано: Вів 23 січ, 2024 05:05
По депозиту Тижневий тоже действует правило, что пролонгация по ставке, действующей на момент пролонгации? Если да, то как это работает?
Например, открыт по текущей стартовой ставке 12% и прошли основной срок 7 дней и ещё 9 пролонгаций по 7 дней с добавлением 0,2% при каждой пролонгации. Таким образом, следующая пролонгация должна быть со ставкой:
12 + 0,2*10 = 14%
Но тут по депозиту Тижневий меняются условия, и стартовая ставка становится 10%.
Так что, при этом десятая пролонгация будет уже по ставке:
10 + 0,2*10 = 12% ?
Или какая ставка будет?
Додано: Чет 08 лют, 2024 12:42
Чи є комісії на зарахування та виведення?
Чи є комісії на зарахування та виведення коштів на/з віртуальної карти (рахунку) в банку?
Якщо є, то скільки вони складають? Чи є комісії, якщо виводити застосунком іншого банку?
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:10
Re: Радабанк
В картці Радакартка не має технології 3D Secure, тому платежі, що використовують цю технологію не працюють. Наприклад, не можна через Portmone поповнити брокерський рахунок ICU
Додано: Чет 08 лют, 2024 14:36
Додано: Чет 08 лют, 2024 20:00
Додано: Чет 08 лют, 2024 22:15
Не надо никого искать. На этом "озере" (болоте?) рыбы по прежнему нет - окомишен или вход или выход или оба сразу. Без использования хотя бы раз кед (нала) в Раду хода по прежнему нет
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