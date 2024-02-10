Да, интересует возможность зайти и выйти без комиссии именно дистанционно, не через нал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 09:18
Да, интересует возможность зайти и выйти без комиссии именно дистанционно, не через нал.
Додано: Суб 10 лют, 2024 09:43
Немає такої можливості, можна спробувати завести через кредитку ,проте вихід безкоштовно лише нал
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