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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2024 09:18
WallNutPen написав:
Вы писали про выход через р2р другого банка. Заходить я так понимаю тоже собирались дистанционно. Если да - то без комиссии не получится. Если зайти через нал и выйти через нал то без комиссий сработать можно но это вовсе не то о чем вы вопрошали изначально
Да, интересует возможность зайти и выйти без комиссии именно дистанционно, не через нал.
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volny
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Додано: Суб 10 лют, 2024 09:43
volny написав: WallNutPen написав:
Вы писали про выход через р2р другого банка. Заходить я так понимаю тоже собирались дистанционно. Если да - то без комиссии не получится. Если зайти через нал и выйти через нал то без комиссий сработать можно но это вовсе не то о чем вы вопрошали изначально
Да, интересует возможность зайти и выйти без комиссии именно дистанционно, не через нал.
Немає такої можливості, можна спробувати завести через кредитку ,проте вихід безкоштовно лише нал
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sens
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Додано: Вів 13 лют, 2024 08:25
keep написав:
мне пришло. я правильно понимаю? чтобы держать до 400К на депо, нужно указать 400К доход, но если офф. доходов не имею (это сбережения), то как тогда быть?
Посоветуйтесь лучше с менеджером. Рада же не Райф, здесь сразу скажут, как надо, чтобы потом не было мучительно больно.
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