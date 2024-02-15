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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:18

  WallNutPen написав:Вы писали про выход через р2р другого банка. Заходить я так понимаю тоже собирались дистанционно. Если да - то без комиссии не получится. Если зайти через нал и выйти через нал то без комиссий сработать можно но это вовсе не то о чем вы вопрошали изначально

Да, интересует возможность зайти и выйти без комиссии именно дистанционно, не через нал.
volny
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:43

  volny написав:
  WallNutPen написав:Вы писали про выход через р2р другого банка. Заходить я так понимаю тоже собирались дистанционно. Если да - то без комиссии не получится. Если зайти через нал и выйти через нал то без комиссий сработать можно но это вовсе не то о чем вы вопрошали изначально

Да, интересует возможность зайти и выйти без комиссии именно дистанционно, не через нал.

Немає такої можливості, можна спробувати завести через кредитку ,проте вихід безкоштовно лише нал
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 08:25

  keep написав:мне пришло. я правильно понимаю? чтобы держать до 400К на депо, нужно указать 400К доход, но если офф. доходов не имею (это сбережения), то как тогда быть?


Посоветуйтесь лучше с менеджером. Рада же не Райф, здесь сразу скажут, как надо, чтобы потом не было мучительно больно.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 18:44

Re: Радабанк

Вітаю. В березні закінчуються гривневі депозити відкриті через Радакартку. Депозити мають повернутися назад на Радакартку, це єдиний варіант, який можна обрати в додатку.

Питання в тому, чи є якийсь варіант їх зняти без комісій? Підтримка каже що без комісій можна знімати тільки по 1000 грн на календарний місяць...
maximus4999
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:15

  maximus4999 написав:Вітаю. В березні закінчуються гривневі депозити відкриті через Радакартку. Депозити мають повернутися назад на Радакартку, це єдиний варіант, який можна обрати в додатку.

Питання в тому, чи є якийсь варіант їх зняти без комісій? Підтримка каже що без комісій можна знімати тільки по 1000 грн на календарний місяць...


Каждый раз, когда депозит заканчивается, мне звонят и спрашивают, буду продлевать или забирать (наверное, для заказа денег). Еще не забирала, проценты нравятся, но если нужно будет, думаю, стоит подойти к менеджеру чтобы официально оформил.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:59

Hella, тобто варіантів зняти без комісій немає?
maximus4999
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