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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:42

  maximus4999 написав:
  pavyak написав:maximus4999 Знімаю відсотки в мережі Радіус. В мене Акордбанк з власним банкоматом 200м від мене. суми більше 1000, ще комісій не знімало.


Підскажіть,будь ласка, з якої саме картки/рахунку знімаєте відсотки чи тіло депо?

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