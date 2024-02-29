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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:42
maximus4999 написав: pavyak написав:maximus4999
Знімаю відсотки в мережі Радіус. В мене Акордбанк з власним банкоматом 200м від мене. суми більше 1000, ще комісій не знімало.
Підскажіть,будь ласка, з якої саме картки/рахунку знімаєте відсотки чи тіло депо?
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