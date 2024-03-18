|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:42
maximus4999 написав: pavyak написав:maximus4999
Знімаю відсотки в мережі Радіус. В мене Акордбанк з власним банкоматом 200м від мене. суми більше 1000, ще комісій не знімало.
Підскажіть,будь ласка, з якої саме картки/рахунку знімаєте відсотки чи тіло депо?
Безкоштовна депозитна карта
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2520
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 09:45
flysoulfly написав:
у кого-то есть инфа: они отсчет своего накопительного лимита для
финмониторинга обнуляли с Нового Года?
Так, в січні заходив спитати ліміт й вже назвали новий, збільшений порівняно з минулим - один миліон, в листопаді того року була менша сума й одразу казали скільки я вже вніс.
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 бер, 2024 12:30
pavyak ви її отримали онлайн чи коли прийшли у відділення банку і оформили саме у відділенні банку депозит?
-
maximus4999
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 17.04.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:07
Колеги нагадайте будь ласка чи є тут надбавки за лонгацію депозитів?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16092
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1586 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:42
greenozon написав:
Колеги нагадайте будь ласка чи є тут надбавки за лонгацію депозитів?
депо тижневый каждую неделю +0,2%https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22499
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|