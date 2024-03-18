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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:42

  maximus4999 написав:
  pavyak написав:maximus4999 Знімаю відсотки в мережі Радіус. В мене Акордбанк з власним банкоматом 200м від мене. суми більше 1000, ще комісій не знімало.


Підскажіть,будь ласка, з якої саме картки/рахунку знімаєте відсотки чи тіло депо?

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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:45

  flysoulfly написав:у кого-то есть инфа: они отсчет своего накопительного лимита для
финмониторинга обнуляли с Нового Года?

Так, в січні заходив спитати ліміт й вже назвали новий, збільшений порівняно з минулим - один миліон, в листопаді того року була менша сума й одразу казали скільки я вже вніс.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:30

pavyak ви її отримали онлайн чи коли прийшли у відділення банку і оформили саме у відділенні банку депозит?
maximus4999
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:07

Колеги нагадайте будь ласка чи є тут надбавки за лонгацію депозитів?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:42

  greenozon написав:Колеги нагадайте будь ласка чи є тут надбавки за лонгацію депозитів?

депо тижневый каждую неделю +0,2%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi
vitaliiangel
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Радабанк (445)
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