Радабанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:42
maximus4999 написав: pavyak написав: maximus4999
Знімаю відсотки в мережі Радіус. В мене Акордбанк з власним банкоматом 200м від мене. суми більше 1000, ще комісій не знімало.
Підскажіть,будь ласка, з якої саме картки/рахунку знімаєте відсотки чи тіло депо?
Безкоштовна депозитна карта
pavyak
Повідомлень: 2526
З нами з: 15.02.10
Подякував: 30 раз.
Подякували: 194 раз.
Профіль
Додано: Нед 03 бер, 2024 09:45
flysoulfly написав:
у кого-то есть инфа: они отсчет своего накопительного лимита для
финмониторинга обнуляли с Нового Года?
Так, в січні заходив спитати ліміт й вже назвали новий, збільшений порівняно з минулим - один миліон, в листопаді того року була менша сума й одразу казали скільки я вже вніс.
ГеннадийUA
Повідомлень: 254
З нами з: 01.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 61 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 18 бер, 2024 12:30
pavyak ви її отримали онлайн чи коли прийшли у відділення банку і оформили саме у відділенні банку депозит?
maximus4999
Повідомлень: 11
З нами з: 17.04.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:07
Колеги нагадайте будь ласка чи є тут надбавки за лонгацію депозитів?
greenozon
Повідомлень: 16105
З нами з: 01.06.14
Подякував: 415 раз.
Подякували: 1587 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:42
greenozon написав:
Колеги нагадайте будь ласка чи є тут надбавки за лонгацію депозитів?
депо тижневый каждую неделю +0,2%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi
vitaliiangel
Повідомлень: 22550
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2379 раз.
Подякували: 3344 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 20 бер, 2024 14:17
greenozon написав:
Колеги нагадайте будь ласка чи є тут надбавки за лонгацію депозитів?
да
там на странице с депозитами, ниже, - есть выпадающее меню "лояльность"
бывает и +1%
flysoulfly
Повідомлень: 4598
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1569 раз.
Подякували: 251 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 бер, 2024 01:01
а кто сам пользовал этот "Тижневий":
судя по условиям, реально % начисляют за 5 дней из 7 только в первый срок, а после каждой пролонгации - за следующие 6 дней из 7 ?
flysoulfly
Повідомлень: 4598
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1569 раз.
Подякували: 251 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 бер, 2024 20:48
flysoulfly Реально % начисляют за 5 дней из 7 только в первый срок, а после каждой пролонгации - начисляют за 7 дней из 7 . Реально добавляют при пролонгации не 0,2%, а 0,17%.
iurii44
Повідомлень: 962
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: П'ят 22 бер, 2024 00:19
iurii44 написав: flysoulfly
Реально % начисляют за 5 дней из 7 только в первый срок, а после каждой пролонгации -
начисляют за 7 дней из 7 .
Реально добавляют при пролонгации не 0,2%, а 0,17%.
спасибо за инфу.
но вообще странно,
вроде по их написанным условиям в последний день каждого периода % не начисляют, а первый день нового периода не равно последнему дню, а следующему, - т.е. как-бы каждый "первый" день должен простаивать каждый раз... Я хз.
flysoulfly
Повідомлень: 4598
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1569 раз.
Подякували: 251 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор