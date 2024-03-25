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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:21
lloydbanksua написав:
С 25.03.24
снизили ставки на 0.5%
по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%
, на 7 дней от 11.5%
.
По нынешним временам неплохо.
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