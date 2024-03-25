По нынешним временам неплохо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:21
Додано: Сер 27 бер, 2024 10:00
Додано: Сер 27 бер, 2024 11:03
Re: Радабанк
Додано: Сер 27 бер, 2024 11:07
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
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