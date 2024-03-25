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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:21

  lloydbanksua написав:С 25.03.24 снизили ставки на 0.5% по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%, на 7 дней от 11.5%.

По нынешним временам неплохо.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:00

  nord написав:
  lloydbanksua написав:С 25.03.24 снизили ставки на 0.5% по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%, на 7 дней от 11.5%.

По нынешним временам неплохо.

Вроде как, это лучшие ставки на сегодня. Клиринговый снизил, Аккорд тоже, только у Укркапитала ещё 17%,пока ещё.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:03

Re: Радабанк

  lloydbanksua написав:у Укркапитала ещё 17%,пока ещё

є Кредит-Дніпро на 6 місяців по 16% з поповненням на перший місяць в межах суми вкладу
та ПУМБ з 16% без поповнення
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:07

Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:37

  emeta написав:Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина

Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
novichok
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