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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:21
lloydbanksua написав:
С 25.03.24
снизили ставки на 0.5%
по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%
, на 7 дней от 11.5%
.
По нынешним временам неплохо.
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nord
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Додано: Сер 27 бер, 2024 10:00
nord написав: lloydbanksua написав:
С 25.03.24
снизили ставки на 0.5%
по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%
, на 7 дней от 11.5%
.
По нынешним временам неплохо.
Вроде как, это лучшие ставки на сегодня. Клиринговый снизил, Аккорд тоже, только у Укркапитала ещё 17%,пока ещё.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:03
lloydbanksua написав:
у Укркапитала ещё 17%,пока ещё
є Кредит-Дніпро на 6 місяців по 16% з поповненням на перший місяць в межах суми вкладу
та ПУМБ з 16% без поповнення
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sens
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Додано: Сер 27 бер, 2024 11:07
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:37
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
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novichok
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:30
emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Без мінфіну?
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sens
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:48
sens написав: emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Без мінфіну?
16%
novichok написав: emeta написав:
Депозит Европейский у Winbank от Пиреус
16% +1.25% доп. бонуса от Минфина
Виплата в кінці строку, може вигідніше обліжки?
и туда тоже можно
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emeta
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