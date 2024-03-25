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Обслуговування в українських
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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:21

  lloydbanksua написав:С 25.03.24 снизили ставки на 0.5% по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%, на 7 дней от 11.5%.

По нынешним временам неплохо.

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nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:58

у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм :?: в аппке это видно?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4659
З нами з: 13.01.09
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  #<1 ... 43444546
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