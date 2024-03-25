По нынешним временам неплохо.
Найбільш привабливі депозити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 21:21
По нынешним временам неплохо.
Найбільш привабливі депозити
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:58
у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм в аппке это видно?
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