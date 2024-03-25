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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:21

  lloydbanksua написав:С 25.03.24 снизили ставки на 0.5% по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%, на 7 дней от 11.5%.

По нынешним временам неплохо.

Найбільш привабливі депозити
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:58

у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм :?: в аппке это видно?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 23:31

  flysoulfly написав:у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм :?: в аппке это видно?

Должна на следующий день превратиться в ТП реформю
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 20:01

  lara_08 написав:
  flysoulfly написав:у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм :?: в аппке это видно?

Должна на следующий день превратиться в ТП реформю

нет, в тарифах: после 30 дней с окончания депозита, к которому привязаны были выплаты на эту карту.

Но не хочет превращаться, или может и уже превратилась, но визуально продолжает притворяться депозиткой в аппке :?
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:51

хрєнасє...
Радабанк с сегодня убирает комиссии за пополнение в своей аппке своих карт с карт других банков :!:

Come, come, come to the Sabbath... ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:02

  flysoulfly написав:хрєнасє...
Радабанк с сегодня убирает комиссии за пополнение в своей аппке своих карт с карт других банков :!:

Come, come, come to the Sabbath... ©

Пусть СЕП ещё делают бесплатный и можно заходить в банку.
lloydbanksua
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  flysoulfly написав:хрєнасє...
Радабанк с сегодня убирает комиссии за пополнение в своей аппке своих карт с карт других банков :!:

Come, come, come to the Sabbath... ©

самый дебильный комис который я встречал, учитывая как мало у банки отделений, хочешь закинуть сотку на депозит, заплати 1к комиса. Банку нужны только наличные? Я думал наоборот нал. это затраты, содержание кассиров, инкассация.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:23

  flysoulfly написав:
депо тижневый каждую неделю +0,2%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi


а кто сам пользовал этот "Тижневий":
судя по условиям, реально % начисляют за 5 дней из 7 только в первый срок, а после каждой пролонгации - за следующие 6 дней из 7 ?

2я и далее неделя % за 7 полных дней, всё честно я пересчитывал. и базовую ставку с 12% до 11,5% мне не понизили (добавки по 0,2% каждую неделю само собой).
vitaliiangel
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