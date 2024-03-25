|
|
|
Радабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 21:21
lloydbanksua написав:
С 25.03.24
снизили ставки на 0.5%
по всем вкладам. Максимальная ставка теперь 17.5%
, на 7 дней от 11.5%
.
По нынешним временам неплохо.Найбільш привабливі депозити
-
nord
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 кві, 2024 13:58
у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм
в аппке это видно?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 кві, 2024 23:31
flysoulfly написав:
у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм
в аппке это видно?
Должна на следующий день превратиться в ТП реформю
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2024 20:01
lara_08 написав: flysoulfly написав:
у кого-нибудь оставшаяся без карусельных движений валютная депокарта после 30 дней с окончания валютного депозита (к которому она и открывалась) превратилась ли в карту ТП реФорм
в аппке это видно?
Должна на следующий день превратиться в ТП реформю
нет, в тарифах: после 30 дней с окончания депозита, к которому привязаны были выплаты на эту карту.
Но не хочет превращаться, или может и уже превратилась, но визуально продолжает притворяться депозиткой в аппке
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 15:51
хрєнасє...
Радабанк с сегодня убирает комиссии за пополнение в своей аппке своих карт с карт других банков
Come, come, come to the Sabbath... ©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4673
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:02
flysoulfly написав:
хрєнасє...
Радабанк с сегодня убирает комиссии за пополнение в своей аппке своих карт с карт других банков
Come, come, come to the Sabbath... ©
Пусть СЕП ещё делают бесплатный и можно заходить в банку.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1585
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:19
flysoulfly написав:
хрєнасє...
Радабанк с сегодня убирает комиссии за пополнение в своей аппке своих карт с карт других банков
Come, come, come to the Sabbath... ©
самый дебильный комис который я встречал, учитывая как мало у банки отделений, хочешь закинуть сотку на депозит, заплати 1к комиса. Банку нужны только наличные? Я думал наоборот нал. это затраты, содержание кассиров, инкассация.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22879
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2390 раз.
- Подякували: 3342 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:23
flysoulfly написав:
а кто сам пользовал этот "Тижневий":
судя по условиям, реально % начисляют за 5 дней из 7 только в первый срок, а после каждой пролонгации - за следующие 6 дней из 7 ?
2я и далее неделя % за 7 полных дней, всё честно я пересчитывал. и базовую ставку с 12% до 11,5% мне не понизили (добавки по 0,2% каждую неделю само собой).
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22879
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2390 раз.
- Подякували: 3342 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|