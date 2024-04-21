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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 15:37
А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн
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Яша
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:17
Яша написав:
А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн
Щоб без комісії це через 3 місячний депозит
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ihorsic
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:21
ihorsic я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.
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Яша
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