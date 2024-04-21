RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:37

Re: Радабанк

А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн
Яша
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 10.04.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:17

  Яша написав:А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн

Щоб без комісії це через 3 місячний депозит
ihorsic
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:21

ihorsic я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.
Яша
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 10.04.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2959)
21.04.2024 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.