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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:37

Re: Радабанк

А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:17

  Яша написав:А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн

Щоб без комісії це через 3 місячний депозит
ihorsic
 
Повідомлень: 1260
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:21

ihorsic я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.
Яша
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 10.04.07
Подякував: 149 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:03

  Яша написав:ihorsic я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.

Тут з комісією. Без варіантів.
ihorsic
 
Повідомлень: 1260
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:39

ставки опять понизили :(
Спасибо Пышным стратегам
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:56

Враховуючи поточну інфляцію зараз взагалі мали б бути 3-4-5% :)
ну але комбанкам треба "жрати", тому вони досі бавляться в ДС

https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:13

  greenozon написав:Враховуючи поточну інфляцію зараз взагалі мали б бути 3-4-5% :)
ну але комбанкам треба "жрати", тому вони досі бавляться в ДС

https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
махинации, манипуляции и очковтирательство.

Верю.
ото так всьо идьот в таком позитивном тренде,

но шото финансисты обкакались, что люди таки позабирают последнее с таких микробанков, и даже логичную для военного времени блокировку счетов не приняли в законе про мобилизацию.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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  #<1 ... 44454647
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