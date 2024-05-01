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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 кві, 2024 15:37
А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн
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Яша
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:17
Яша написав:
А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн
Щоб без комісії це через 3 місячний депозит
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ihorsic
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Додано: Нед 21 кві, 2024 17:21
ihorsic я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.
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Яша
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:03
Яша написав:ihorsic
я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.
Тут з комісією. Без варіантів.
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ihorsic
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:39
ставки опять понизили
Спасибо Пышным стратегам
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:56
Враховуючи поточну інфляцію зараз взагалі мали б бути 3-4-5%
ну але комбанкам треба "жрати", тому вони досі бавляться в ДСhttps://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
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greenozon
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Додано: Сер 01 тра, 2024 17:13
махинации, манипуляции и очковтирательство.
Верю.
ото так всьо идьот в таком позитивном тренде,
но шото финансисты обкакались, что люди таки позабирают последнее с таких микробанков, и даже логичную для военного времени блокировку счетов не приняли в законе про мобилизацию.
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flysoulfly
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