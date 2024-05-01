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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:37

Re: Радабанк

А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:17

  Яша написав:А как тут покупается валюта без комиссии? Есть только карта депозитка грн

Щоб без комісії це через 3 місячний депозит
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:21

ihorsic я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:03

  Яша написав:ihorsic я про 50000 грн спрашиваю. Про депозит всё ясно.

Тут з комісією. Без варіантів.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:39

ставки опять понизили :(
Спасибо Пышным стратегам
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:56

Враховуючи поточну інфляцію зараз взагалі мали б бути 3-4-5% :)
ну але комбанкам треба "жрати", тому вони досі бавляться в ДС

https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:13

  greenozon написав:Враховуючи поточну інфляцію зараз взагалі мали б бути 3-4-5% :)
ну але комбанкам треба "жрати", тому вони досі бавляться в ДС

https://tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
махинации, манипуляции и очковтирательство.

Верю.
ото так всьо идьот в таком позитивном тренде,

но шото финансисты обкакались, что люди таки позабирают последнее с таких микробанков, и даже логичную для военного времени блокировку счетов не приняли в законе про мобилизацию.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 05:13

  flysoulfly написав:махинации, манипуляции и очковтирательство.

Верю.
ото так всьо идьот в таком позитивном тренде,

но шото финансисты обкакались, что люди таки позабирают последнее с таких микробанков, и даже логичную для военного времени блокировку счетов не приняли в законе про мобилизацию.


Найімовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов’язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з’явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з’явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом
Судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 06:50

  emeta написав:
  flysoulfly написав:махинации, манипуляции и очковтирательство.

Верю.
ото так всьо идьот в таком позитивном тренде,

но шото финансисты обкакались, что люди таки позабирают последнее с таких микробанков, и даже логичную для военного времени блокировку счетов не приняли в законе про мобилизацию.


Найімовірніше, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов’язаному за адресою, яка йому відома. Йдеться про вимогу з’явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або неотримання цієї вимоги особа не з’явилася, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом
Судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тис. грн. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками

https://t.me/truexakyiv/28499
Черги в тцк , найбільше дивує в 2022 році нічого не заважало робити теж саме а не давати усні поради.
sens
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