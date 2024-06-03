да, так Рада перестала брать комиссию
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 23:39
Додано: Нед 02 чер, 2024 14:02
пенсионную карту тут никто не оформлял
Реальный перевод получения пенсии с нынешнего банка, зачисления от ПФ - обязательное условие? - или можно просто формальное наличие пенс.удостоверения
Додано: Вів 04 чер, 2024 02:05
flysoulfly А в чому її переваги?, порівняв з депозитною і не побачив переваг
|