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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:39

  emeta написав:что значит свой вход
Тянуть депозиткой Рады можно с любой карты без комис?

да, так Рада перестала брать комиссию
flysoulfly
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:02

пенсионную карту тут никто не оформлял :?:
Реальный перевод получения пенсии с нынешнего банка, зачисления от ПФ - обязательное условие? - или можно просто формальное наличие пенс.удостоверения :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 02:05

flysoulfly А в чому її переваги?, порівняв з депозитною і не побачив переваг
Visky
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Повідомлень: 1162
З нами з: 27.04.10
Подякував: 101 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:59

Депозитна картка в гривнях

Хто пробував знімати готівку в банкоматах - де безкоштовно і які реальні ліміти ?
sens
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Повідомлень: 16880
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 924 раз.
 
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  #<1 ... 46474849
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