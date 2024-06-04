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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 23:39
emeta написав:
что значит свой вход
Тянуть депозиткой Рады можно с любой карты без комис?
да, так Рада перестала брать комиссию
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flysoulfly
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Додано: Нед 02 чер, 2024 14:02
пенсионную карту тут никто не оформлял
Реальный перевод получения пенсии с нынешнего банка, зачисления от ПФ - обязательное условие? - или можно просто формальное наличие пенс.удостоверения
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flysoulfly
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Додано: Вів 04 чер, 2024 02:05
flysoulfly А в чому її переваги?, порівняв з депозитною і не побачив переваг
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Visky
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Додано: Вів 04 чер, 2024 09:59
Хто пробував знімати готівку в банкоматах - де безкоштовно і які реальні ліміти ?
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sens
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Додано: Вів 04 чер, 2024 11:59
sens написав:
Хто пробував знімати готівку в банкоматах - де безкоштовно і які реальні ліміти ?
Рада входит в систему Радиус - в банкоматах этой системы сьем нала по крайней мере с депозитки бесплатно. Я снимал с банкомата пумбы, но не много - несколько тысяч гривень, поэтому про лимиты не подскажу
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WallNutPen
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Додано: Вів 04 чер, 2024 12:45
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greenozon
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:36
Приват мені ближче , окрім комісії
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sens
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Додано: Вів 04 чер, 2024 18:21
Оце перелік банків майже всі трупи 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Вів 04 чер, 2024 18:23
ihorsic написав:
Оце перелік банків майже всі трупи 😃😃😃
дійсно
якийсь доісторичний список попав в топ 1 гугла!!!
де є актуалочка?
цікаво зрівняти наскільки всохла мережа
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greenozon
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