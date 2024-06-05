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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Радабанк 2.8 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:39

  emeta написав:что значит свой вход
Тянуть депозиткой Рады можно с любой карты без комис?

да, так Рада перестала брать комиссию
flysoulfly
 
Повідомлень: 4882
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Подякував: 1631 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:02

пенсионную карту тут никто не оформлял :?:
Реальный перевод получения пенсии с нынешнего банка, зачисления от ПФ - обязательное условие? - или можно просто формальное наличие пенс.удостоверения :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 02:05

flysoulfly А в чому її переваги?, порівняв з депозитною і не побачив переваг
Visky
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Повідомлень: 1162
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Подякував: 101 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:59

Депозитна картка в гривнях

Хто пробував знімати готівку в банкоматах - де безкоштовно і які реальні ліміти ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:59

  sens написав:Хто пробував знімати готівку в банкоматах - де безкоштовно і які реальні ліміти ?

Рада входит в систему Радиус - в банкоматах этой системы сьем нала по крайней мере с депозитки бесплатно. Я снимал с банкомата пумбы, но не много - несколько тысяч гривень, поэтому про лимиты не подскажу
WallNutPen
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 08.06.20
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:45

мережа радіус
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... Radius.pdf
greenozon
 
Повідомлень: 16283
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:36

  greenozon написав:мережа радіус
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... Radius.pdf

Приват мені ближче , окрім комісії
sens
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Повідомлень: 16890
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 925 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:21

  greenozon написав:мережа радіус
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... Radius.pdf

Оце перелік банків майже всі трупи 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:23

  ihorsic написав:
  greenozon написав:мережа радіус
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... Radius.pdf

Оце перелік банків майже всі трупи 😃😃😃


дійсно
якийсь доісторичний список попав в топ 1 гугла!!!

де є актуалочка?
цікаво зрівняти наскільки всохла мережа :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 16283
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:46

  greenozon написав:
  ihorsic написав:
  greenozon написав:мережа радіус
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... Radius.pdf

Оце перелік банків майже всі трупи 😃😃😃


дійсно
якийсь доісторичний список попав в топ 1 гугла!!!

де є актуалочка?
цікаво зрівняти наскільки всохла мережа :mrgreen:
треба перевіряти окремо щодо кожного діючого банку з того старого списку.
Пам'ятаю, що в якомусь мені казали, що їхній банк щойно вийшов з мережі Радіус, хоча ще там написаний
flysoulfly
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
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  #<1 ... 46474849
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